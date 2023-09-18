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أنصار الله: محادثات السلام مع السعودية تسير بإيجابية

أنصار الله: محادثات السلام مع السعودية تسير بإيجابية
الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية، حزام الأسد، إنّ محادثات السلام مع السعودية تسير في "أجواء إيجابية بوساطة عمانية ودون مشاركة من الأمم المتحدة".

العالم - اليمن

وأوضح الأسد لوكالة "سبوتنيك"، إنّ "محادثات السلام بين السعودية والوفد اليمني ستكون آخر الجولات التي تُعقد في الرياض".

وأضاف أنّ "المحادثات تجري بوساطة عمانية بعيدة تماماً عن أي دور للأمم المتحدة، التي للأسف ظلّ دورها سلبياً ومؤججاً للحرب طوال السنوات الثمانية من العدوان والحصار على اليمن".

وقبل يومين، قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، أنّ الحوارات مستمرة مع "السعودية كقائد للتحالف"، مشيراً إلى "رعاية عمانية" للتوصل الى حل.

وكانت السعودية قد وجّهت دعوة إلى وفد من صنعاء لاستكمال اللقاءات والنقاشات، بناءً على "المبادرة السعودية التي أُعلنت في آذار/مارس 2021"، والتي تتضمن مباحثات بشأن وقف إطلاق النار.

وشدّد وزير الإعلام في حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء، ضيف الله الشامي، أنّ ذهاب وفد صنعاء إلى الرياض ليس بسبب الدعوة السعودية وإنما بوساطة عُمان.

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