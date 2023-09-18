16 مليار دولار ... صادرات ايران من البتروكيماويات في العام الماضي

العالم - ايران

وقال مرتضى شاهميرزايي في تصريحات صحفية ان الحكومة الايرانية ادرجت على جدول اعمالها الحد من تصدير المواد الخام وتحويلها الى قيمة مضافة عبر انتاج المواد البتروكيماوية، موضحا بأن التخطيط جار ايضا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال انتاج المسرعات الكيماوية المستخدمة في انتاج النفط ومن المتوقع ايضا انضمام ايران الى الدول المصدرة لهذا النوع من المسرعات الكيماوية خلال الفترة القادمة.

واضاف شاهميرزايي ان العديد من الدول المتقدمة ارسلت طلبيات الى ايران لشراء المضخات والكمبرسورات المستخدمة في صناعة النفط وهذا يزيد ايضا من العائدات بالعملة الصعبة.