تسجيل صوتي سري لمسؤول اميركي يكشف نوايا واشنطن تجاه ايران

العالم - ايران

وقد تم نشر هذا التسجيل الصوتي السري مؤخرا حيث يشير الكلام المسجل في هذا المقطع الصوتي ان اميركا كانت تنسق مع الكيان الصهيوني (العدو اللدود لايران) حول موضوع العودة للالتزام بالاتفاق النووي حيث يقول ماكغورك في هذا التسجيل السري " كانت هناك خلافات بيينا وبين الاسرائيليين، حول ما اذا كنا نعود للاتفاق النووي كما هو، أو نبرم اتفاقا طويل الأمد وأقوى، في اعتقادي فان العودة للاتفاق النووي هو احتمال ضعيف جدا ونحن نتجه الى الخطة البديلة (الخطة باء) بالنسبة الى ايران.

وفيما يتعلق بالخطة البديلة قال ماكغوك " طرق كالعزلة الدبلوماسية والحظر والعمل العسكري والاعمال التخريبية".

ولا تعتبر الاساليب التي يتحدث عنها ماكغورك شيئا جديدا وهي اساليب تمارسها اميركا ضد الشعب الايراني منذ سنوات مديدة لكن هذا الكلام يظهر مرة اخرى العداء الاميركي لايران ويثبت بأن التفاوض والاتفاق النووي لن يؤدي الى انهاء العداء الاميركي لايران.

كما ان التاكيد الاميركي على القيام باعمال تخريبية في ايران يظهر وجود دور اميركي في احداث البلبلة واعمال الشعب في داخل ايران.