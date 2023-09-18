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الأمن الايراني يفكك عصابة لتهريب الأسلحة في مدينة «باوة» المحاذية للعراق

الأمن الايراني يفكك عصابة لتهريب الأسلحة في مدينة «باوة» المحاذية للعراق
الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلن «نويد صحرائي» مدعي المحاكم العامة والثورية في مدينة «باوة» تفكيك عصابة لتهريب الأسلحة على يد قوات الأمن في هذه المدينة.

العالم - ايران

وأكد المسؤول الذي كان يتحدث لمراسل وكالة انباء فارس في مدينة كرمانشاه، أن منتسبي وزارة الأمن في مدينة باوة قاموا فجر اليوم الاثنين، بمداهمة مقر العصابة في هذه المدينة وتم تفكيك هذه العصابة التي كانت تقوم بتهريب الاسلحة والمعدات.

وأضاف قائلا: لقد تم خلال هذه العملية العثور على ۳۷ مسدس تم ادخالها الى أراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية عبر هذه المدينة الحدودية.

وحذر «صحرائي» الذين يريدون الإخلال بالأمن والنظام، مؤكدا أن رجال قوات الأمن يعملون ليل نهار لتوفير أمن وراحة المواطنين، وسيضربون بقبضة من حديد ودون أية رحمة كل من يريد تهديد هذا الأمن.

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