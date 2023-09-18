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"تجمع العلماء المسلمين" بلبنان: المقاومة ستقضي على الكيان الصهيوني

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان إن “الاشتباكات التي حصلت في مخيم عين الحلوة هي تكرار لمجزرة صبرا وشاتيلا وتحقيقا لنفس الأهداف التي سعى لها العدو الصهيوني من خلال تدمير المخيمات مقدمة لإلغاء حق العودة وتوطين الفلسطينيين في لبنان”.

العالم - لبنان

وأكد : الوقوف بقوة وعزم ضد هذه المحاولة التي لن تمر والرد الوحيد هو المقاومة التي ستقضي على أصل المشروع بالقضاء على الكيان الصهيوني".

كما حيا التجمع “الشعب الفلسطيني البطل على المواجهات العنيفة التي خاضها اليوم في القدس ونابلس ضد جيش العدو الصهيوني الذي لم يرتدع عن إطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع والغازية وإطلاقه النار على شاب فلسطيني على حاجز المزمورية جنوبي القدس بزعم أنه كان ينوي تنفيذ عملية طعن وعلى العدو الصهيوني أن يدرك أن كل ضغطه ومجازره لن تثني الشعب الفلسطيني عن الاستمرار في جهاده حتى التحرير الكامل لفلسطين”.

في سياق منفصل، نوه التجمع “بإعلان المخابرات العراقية عن الإطاحة بشبكة إرهابية حاولت استهداف المواكب الحسينية وحواجز الشرطة والأسواق في بغداد، وبحُسن الإدارة والتنظيم لمسيرة الأربعين والذي يعد إنجازا تاريخيا للدولة العراقية سيسجل في التاريخ”.

كما نوه التجمع “بالمواكب الحسينية التي أقامتها الجمعيات العراقية وفي بلدان إسلامية أخرى كإيران والكويت ولبنان وغيرها، ما يؤكد على أن هذه الظاهرة هي ظاهرة إسلامية عامة ستكبر حتى تحقيق الأهداف الحسينية الكبرى”.

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