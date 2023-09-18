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تفاصيل مقتل دبلوماسي عماني سابق في شقته بالقاهرة

تفاصيل مقتل دبلوماسي عماني سابق في شقته بالقاهرة
الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

كشفت سفارة سلطنة عمان في القاهرة تفاصيل مقتل الإعلامي والدبلوماسي العماني السابق هود بن سيف العلوي في شقته بمنطقة المهندسين بالجيزة بمصر.

العالم- سلطنة عمان

وأفادت السفارة في بيان نشرته على منصة "إكس" بأنها تلقت خبر مقتل هود العلوي، وأنها تتابع مع السلطات المصرية المختصة تفاصيل الحادث.

ووفقًا للتحريات الأولية، تم العثور على جثة الدبلوماسي العماني في شقته بالمهندسين بالجيزة، حيث تعرض للقتل وكانت جسمه يحمل طعنات متفرقة.

يُذكر أن الدبلوماسي العماني السابق كان يشغل منصب مستشار إعلامي في سفارة سلطنة عمان بالقاهرة حتى عام 2019، وسبق له أن تولى أيضًا منصب المدير العام المساعد للإعلام الخارجي في وزارة الإعلام العمانية.

تستمر التحقيقات في القضية للوقوف على ملابسات وخلفيات الحادث، وسيتم تقديم المزيد من التفاصيل بناءً على نتائج التحقيقات الجارية.

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تفاصيل مقتل دبلوماسي عماني سابق في شقته بالقاهرة