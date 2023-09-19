قرار أمريكي بعد سقوط مقاتلة "إف-35" التي تم العثور عليها اليوم

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وذلك بعد أن أعلن عدد من وسائل الإعلام الأمريكية،قبل يومين،عن تحطم مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35" تعد الأحدث في سلاح الجو الأمريكي، في قاعدة تشارلستون في كارولاينا الجنوبية ونجاة الطيار، دون مزيد من التفاصيل حول أسباب سقوط المقاتلة.

وطلبت القاعدة الجوية العسكرية في تلك المنطقة مشاركة المواطنين مع القوات الجيش الأمريكي في عمليات البحث عن الطائرة المفقودة التابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية بعد أن قفز منها طيارها.

وأخيرا اليوم الثلاثاء،أعلنت قاعدة تشارلستون العسكرية الأمريكية،العثور على حطام الطائرة المقاتلة "إف-35" وأجزاء منها قبالة طريق إنديانتاون بمقاطعة فلورنس ويتم إغلاق الطرق بمقاطعة ويليامزبرغ.

ويقع المكان الذي تم العثور فيه على الحطام والأجزاء على بعد حوالي ساعتين أو 80 ميلا شمال شرق قاعدة تشارلستون المشتركة.

وأكد متحدث باسم القاعدة العسكرية، أن الطائرة التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار تم تحويلها إلى وضع الطيار الآلي قبل أن يخرج الطيار منها.

والطائرة من سرب تدريب الهجوم البحري المقاتل (VMFAT) 501 مع جناح الطائرات البحرية الثاني. وكانت تتمركز في قاعدة "بوفورت" الجوية لقوات مشاة البحرية.

ويواصل المسؤولون الإشارة إلى الحادث على أنه "حادث مؤسف" ولم يتحدثوا عن تفاصيل حول سبب خروج الطيار من الطائرة.

وقال جناح الطائرات البحرية الثاني إن الحادث قيد التحقيق ولا يمكن تقديم تفاصيل إضافية من أجل "الحفاظ على نزاهة عملية التحقيق".

وطلب مسؤولو مكتب عمدة مقاطعة تشارلستون يوم الاثنين من السكان عدم لمس أو تحريك أي قطعة من حطام الطائرة قد يجدونها. وعليهم بدلا من ذلك، الاتصال بهم.

إن ظروف سقوط الطائرة المقاتلة المفقودة تركت الناس في حيرة من أمرهم. فليلة الأحد، توجهت النائبة عن ولاية كارولينا الجنوبية، نانسي ميس، إلى منصة "إكس" لتطرح الأسئلة، فكتبت: "لا يعرف أحد ما إذا كانت طائرة "إف 35" موجودة في الأجواء أو تحت الماء".