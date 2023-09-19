"يونامي" بشأن حادثة مطار عربت: الهجمات التي تنتهك السيادة العراقية يجب أن تتوقف

العالم - العراق

وذكرت يونامي، في تدوينة ، أنها: "تدين الهجوم على مطار عربت بمحافظه السليمانية، والذي تسبب في وقوع عدد من الضحايا".



وأضافت: "يجب أن تتوقف الهجمات التي تنتهك السيادة العراقية بشكل متكرر".



وأكدت بعثة الأمم المتحدة: "لا بد من معالجة الشواغل الأمنية من خلال الحوار والدبلوماسية، وليس من خلال الضربات".



وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول،عن قيام طائرة مسيرة بدخول الاجواء العراقية عبر الحدود مع تركيا وقصف مطار (عربت) في محافظة السليمانية في اقليم كردستان العراق، مما ادى الى استشهاد ثلاثة من جهاز مكافحة الارهاب واصابة ثلاثة اخرين.

وذكر رسول في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "هذا العدوان يشكل انتهاكا لسيادة العراق، وامنه وسلامة اراضيه، ويمثل اخلالا وتهديدا للسلم والامن في المنطقة والعالم، وخرقا لأحكام القانون الدولي، وانتهاكا لمبادئ ومقاصد ميثاق الامم المتحدة".



وأضاف، أن "هذه الاعتداءات المتكررة لا تتماشى مع مبدأ علاقات حسن الجوار بين الدول، وتهدد بتقويض جهود العراق في بناء علاقات سياسية واقتصادية وامنية طيبة ومتوازنة مع جيرانه".



وأكد رسول: "يحتفظ العراق بحقه بوضع حد لهذه الخروقات".