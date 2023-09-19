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تفنيد مزاعم استعداد إيران للتفاوض مع امريكا على هامش اجتماعات الامم المتحدة

تفنيد مزاعم استعداد إيران للتفاوض مع امريكا على هامش اجتماعات الامم المتحدة
الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

نفى عضو هيئة الإعلام الحكومي إحسان صالحي، مزاعم استعداد إيران للتفاوض مع امريكا على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة .

العالم - ايران

ونفى صالحي هذا الادعاء على حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي X ردا على منشور إخباري نقلا عن الرئيس الايراني بعنوان "طهران مستعدة لمفاوضات غير مباشرة مع الأميركيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وكان السيد إبراهيم رئيسي وصل مساء أمس الاثنين 27 سبتمبر إلى نيويورك على رأس وفد سياسي رفيع المستوى للمشاركة والقاء كلمة في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي اليوم الأول من هذه الرحلة، بالإضافة إلى خمسة اجتماعات مع رؤساء كرواتيا والجزائر وكازاخستان وقرغيزستان والأمين العام للأمم المتحدة، حضر الرئيس رئيسي اجتماعات مع كبار محرري وسائل الإعلام الأمريكية ومجموعة من مفكري السياسة الخارجية وأجاب على أسئلتهم .

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تفنيد مزاعم استعداد إيران للتفاوض مع امريكا على هامش اجتماعات الامم المتحدة

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