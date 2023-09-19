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كوريا الجنوبية: نجاح تحويل الأموال الإيرانية المجمدة الی دولة ثالثة

كوريا الجنوبية: نجاح تحويل الأموال الإيرانية المجمدة الی دولة ثالثة
الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

 أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان لها، الثلاثاء، عن نقل الأموال الإيرانية المجمدة لديها إلى "دولة ثالثة" بنجاح، على أمل أن يسهم ذلك في تحسين العلاقات الثنائية.

العالم - آسيا والباسفيك

وجاء في بيان وزارة الخارجية الكورية الجنوبية:

"الأموال الإيرانية التي تم تجميدها في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات المالية المفروضة على إيران تم تحويلها مؤخرا إلى دولة ثالثة بنجاح، في ظل تنسيق وثيق بين الدول المعنية".

واضاف البیان "من المقرر إنفاق الأموال الموجودة في قطر على الغذاء والدواء وأغراض إنسانية أخرى، كما كان الحال عندما كانت في كوريا الجنوبية".

وتابع البيان: "حكومتنا تتوقع أن تتحسن علاقاتنا الثنائية بشكل أكبر على خلفية تحويل الأموال المجمدة، "شاكرين" حكومتي قطر وسويسرا على دورهما البناء في حل القضية".

وتوسطت قطر في محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران للإفراج عن المحتجزين، بينما ساعدت سويسرا في تحويل الأموال إلى خارج كوريا الجنوبية.

وتمثل سويسرا المصالح الأميركية في طهران، لأن الولايات المتحدة وإيران لا تقيمان علاقات دبلوماسية.

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