استمرار بن غفير في ابتزاز حكومة نتنياهو ضد الفلسطينيين

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ويواصل بن غفير ابتزاز حكومة بنيامين نتنياهو التي تعاني خطر الانهيار في أي لحظة ويرفض التصويت على قراراتها في الكنيست احتجاجاً على رفض مقترحه بالتضييق على الأسرى الفلسطينيين في السجون، وهي ليست المرة الأولى التي يبتز فيها بن غفير نتنياهو ليجري تعويضه بعد ذلك.

في ليبيا، تعتبر مدينة درنة الأكثر تضررا في الشرق الليبي جراء إعصار العاصفة المتوسطية "دانيال"، حيث كشفت الصور والمقاطع المتداولة عبر وسائل الإعلام فداحة المشهد، ما أثار تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأظهرت تلك المقاطع اختفاء أحياء بأكملها وجثث متناثرة في الشوارع، وقدر عدد الضحايا والمفقودين بالآلاف، بينما أعلن المجلس البلدي للمدينة أنها منطقة منكوبة، ودعا لتدخل دولي عاجل وفتح ممر بحري.

في مجال اخر، تواصل توافد المهاجرين غير النظاميين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية القريبة من السواحل التونسية ليتجاوز عددهم حسب تقديرات أولية السكان المحليين، في حين طالبت إيطاليا بتدخل الأمم المتحدة لمواجهة الأزمة. وأعلنت السلطات الإيطالية الأربعاء وصول أكثر من 6000 مهاجر في يوم واحد إلى هذه الجزيرة.

اما في الولايات المتحدة فيواجه هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، ثلاث تهم جنائية بالكذب أثناء شراء سلاح ناري، وذلك بعد فشل فريق الدفاع عنه في التوصل إلى صفقة مع الادعاء تتضمن الاعتراف بالجريمة مقابل عقوبة مخففة. وتُعد لائحة الاتهامات الجنائية الموجهة لنجل بايدن هي الأولى من نوعها التي تصدر في حق نجل رئيس أمريكي أثناء فترة ولايته.

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