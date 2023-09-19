توغل بغزة وإصابات واعتقالات باقتحام الاحتلال قرية بالنقب

العالم - فلسطين

وذكر شهود عيان، أن 4 أشخاص أصيبوا جراء اعتداءات الوحدات على الأهالي، وقال كايد أبو سبيلة إن اقتحام القرية كان مفاجئًا، الأسباب غير واضحة تمامًا حتى الآن، جاؤوا وهاجموا عائلة أبو سبيلة.

وأضاف: الهجمة كانت كبيرة وعشوائية على رجال وأطفال ونساء، حطموا مركبات، وزجاج مركبات، سببوا الرعب والخوف للأهالي، رأيت فتاة مضروبة برأسها جراء ضرب شرطي لها بسلاحه، ورأيت سيدة حامل مصابة أيضًا.

كما أفاد سلامة أبو عديسان أن القوات الخاصة حاصرت عائلته، واعتدت على الأهالي، وضربوا رجلًا كبيرًا، وسيدة حامل وفتاة.

واعتقلت الوحدات الخاصة التابعة لشرطة الاحتلال عددًا من الشبان في القرية، دون معرفة عددهم حتى الآن.

من جهة أخرى، توغلت، صباح اليوم الثلاثاء، آليات عسكرية إسرائيلية في أراضي المواطنين الزراعية المحاذاة للسياج الأمني شمالي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بتوغل جرافتين ودبابة وعدد من الجنود نحو 50 مترًا في أراضي المواطنين؛ انطلاقًا من بوابة مستوطنة “نتيف هعسرا”.

وأوضحت أن جرافات الاحتلال باشرت بأعمال تجريف وهندسة للسياج الأمني في تلك المنطقة.

وأشارت إلى وجود تحركات نشطة داخل الأراضي المحتلة لآليات الاحتلال.

وتتوغل قوات الاحتلال بشكل محدود بين حين وآخر في بعض المناطق شرقي القطاع وشماله، وتجرّف أراضٍ زراعية وتطلق النار صوب المزارعين وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم بذرائع أمنية واهية.