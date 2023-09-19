فصائل جنين للسلطة الفلسطينية: اوقفوا اعتقال المقاومين

العالم - فلسطين

دعوات لوقف اعتقال المطاردين والمحررين اطلقتها فصائل المقاومة في مخيم جنين بالضفة الغربية؛ واعلنت رفضها لكل أشكال ملاحقة المقاومين التي تقوم بها أجهزة السلطة الأمنية الفلسطينية برئاسة رئيس السلطة محمود عباس، وطالبت الفصائل برفع الغطاء عن كل فرد ينفذ سياسة اعتقال المقاومين.

وقالت فصائل المقاومة ان أجهزة أمن السلطة تنتهج سياسة الاعتقالات السياسية ضد المقاومين بعد معركة بأس جنين التي سطر فيها المجاهدون البطولات.

واعلن المتحدث باسم فصائل المقاومة في مخيم جنين:"نرفض کافة أشکال الاعتقال السياسي ومطاردة واعتقال المقاومين، وان هذه الافعال لاتمثل شرفاء حرکة فتح واخوة الدم في کتائب شهداء الاقصی الذين يتعرضون للملاحقة والاعتقال من أجهزة أمن السلطة مما يؤکد ان هذه الحلمة تستهدف کل الاحرار في الضفة الغربية. ان هذه الافعال لاتخدم الا الاحتلال وجيشه ومستوطنيه".

ودعت المقاومة العوائل في الضفة لرفع الغطاء عن أفراد وعناصر الأجهزة الأمنية الذين يمارسون الاعتقال، مضيفة ان هذه الحملة تأتي في الوقت الذي يعتدي فيه الاحتلال على المقدسات والحرائر، وتؤخر إعمار مخيم جنين للضغط عليه.

ويأتي التصعيد في موقف الفصائل، بسبب استمرار أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بملاحقتها السياسية للاسرى المحررين والمقاومين والنشطاء، إلى جانب الاعتقالات السياسية لطلبة الجامعات على خلفية عملهم النقابي واتهام لها بقتل بعضهم.

في غضون ذلك، أكدت الكتلة الإسلامية في الجامعة العربية الأمريكية، أن سياسة التعقيد الممنهجة من إدارة الجامعة والملاحقة والاعتقالات من أجهزة السلطة لن تثنيها عن حقها الأصيل والشرعي في العمل النقابي داخل أروقة الجامعة.