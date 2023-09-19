السفير آل صادق: إرادة عراقية جادة لاخراج العناصر المسلحة المعارضة لإيران

العالم- مراسلون

وفي مقابلة مع قناة العالم، اضاف آل صادق، ان طهران تتابع مسألة نزع سلاح الجماعات المسلحة على ضوء الاتفاق الامني الايراني العراقي، كاشفا عن ان فريقا ايرانيا عراقيا مشتركا سيذهب الى منطقة كردستان لمعاينة ما تم انجازه علي الارض ميدانيا، مشيراً الى أن مسألة نزع السلاح لهؤلاء تعالج في الوقت الحاضر.

واوضح، ان هذا الفريق سيرافقه صحفيون واعلاميون لمشاهدة ما تم انجازه من بنود هذا الاتفاق على الارض وبثه على شاشات القنوات الفضائية.

وكانت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين ايران والعراق اعلنت إخلاء المقرات التي كانت تشغلها مجاميع الارهابيين بشكل نهائي على الحدود بين البلدين.

وقالت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق ان قوات الحدود الاتحادية انتشرت بتلك المناطق ورفعت العلم العراقي.

واكدت اللجنة المشتركة ان جميع المقار في منطقة كردستان العراق نقلت إلى مكان بعيد عن الحدود وتم نزع أسلحتهم تمهيداً لاعتبارهم لاجئين.

هذا، وقد أبرمت إيران والعراق، في نيسان الماضي، اتفاقاً حول الأمن، تقوم بموجبه بغداد بـنزع سلاح الجماعات الإرهابيّة وإخلاء مقراتهم لنقلهم إلى مخيمات.