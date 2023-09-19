اذربيجان تبدأ عملية عسكرية في اقليم قره باغ.. والذريعة مكافحة الارهاب 

واضافت وزارة الدفاع الاذربيجانية، ان العملية تستهدف كبح استفزازات واسعة النطاق، وطرد ما اعتبرت انها قوات أرمينية.

واوضحت ان العملية تتم بواسطة أسلحة عالية الدقة، يجري خلالها استهداف مواقع وحدات القوات المسلحة الأرمينية على الخطوط الأمامية ونقاط إطلاق النار على مدى طويل في العمق.

واعتبرت أذربيجان أن السلام ممكن مع أرمينيا في حال انسحاب كامل وغير المشروط للقوات المسلحة الأرمينية من منطقة قره باغ، وحل ما اسمته بالنظام الانفصالي فيها.

المسؤولون في ناغورني قره باغ، اكدوا وقوع عدد من القتلى والجرحى جراء القصف الاذربيجاني، واضافوا ان الضحايا هم من المدنيين. واوضحوا ان القصف استهدف منشآت مدنية.

ونفت أرمينيا وجود قوات تابعة لها في المنطقة. ودعت قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة الى التدخل ووقف ما اسمته بالعدوان الشامل من باكو على السكان المحليين.

وطالب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان من روسيا والأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات حيال العملية العسكرية التي أطلقتها باكو. وندّد ايضا بالدعوات إلى تنفيذ انقلاب، حيث ترفض المعارض الارمينية موقف باشينيان وتطالبه بالتدخل الفوري في قره باغ.

من جهة اخرى، اعلنت روسيا انها على تواصل مع كل من أذربيجان وأرمينيا. ودعت الى عقد مفاوضات لحل الصراع على إقليم قرة باغ، فيما اكدت فرنسا ان لا يمكن لأي ذريعة أن تبرر مثل هذا الإجراء الأحادي الذي يهدّد آلاف المدنيين المتضررين بأشهر من الحصار غير القانوني، ويتعارض مع جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض. ودعت اذربيجان إلى وقف هجومها فورًا والعودة إلى احترام القانون الدولي. فيما اكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ان يجب أن تتوقف التحركات العسكرية لأذربيجان على الفور للسماح بإجراء حوار حقيقي بين باكو وأرمن ناغورني قره باغ.