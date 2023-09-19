ترقبوا كلمة الرئيس رئيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة

العالم- ايران

وكان آية الله رئيسي قد غادر طهران فجر الاثنين على رأس وفد سياسي رفيع المستوى متوجها الى نيويورك.

ومن برامج رئيس الجمهورية خلال الزيارة، إلقاء خطاب أمام الجمعية العامة والاجتماع برؤساء وقادة العديد من الدول والتحدث إلى حشد من الايرانيين المقيمين.

كما ستكون له لقاءات واجتماعات مع مجموعات وأشخاص من المراجع السياسية والاجتماعية والدينية والإعلامية في أميركا، يشرح خلالها مواقف الجمهورية الاسلامية ويجيب أيضًا على أسئلتهم.

وكان الرئيس الايراني منذ توليه الرئاسة قبل عامين، قد شارك في الاجتماعين السابقين للجمعية العامة للامم المتحدة، الاول في العام 2021 عن طريق الفيديو كونفرانس والثاني كان حضوريا في العام 2022.