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برنامج العين الاسرائيلية..

شاهد.. الصورة الايرانية التي ارعبت الصهاينة وكسرت مسارهم

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

يبرز برنامج "العين الاسرائيلية" النجاح الايراني في تحرير جزء من اموالها المسلوبة في اطار اتفاق تبادل سجناء مع الولايات المتحدة الامريكية، والذي عدّه اعلام العدو الاسرائيلي نجاحاً لايران وتمكين مكانتها الاقليمية والدولية.

كما يبحث البرنامج التهديدات الصهيونية لايران، ومسؤوليها، واهمية التطبيع الجاري بتحريك امريكي بين السعودية وكيان الاحتلال الاسرائيلي، فيما انظار الصهاينة تتجه بقلق نحو قطاع غزة مع تعاظم القدرات العسكرية لفصائل المقاومة.

يأتي هذا وسط تظاهرات السويداء في سوريا، تصف في المصلحة الاسرائيلية المباشرة.

وحول الموضوع الايراني، اكد ضيف البرنامج المختص بالشؤون الاسرائيلي علي حيدر، حول الصورة التي اثارت القلق الاسرائيلي وظهر ذلك في اعلام العدو بنجاح ايران بتحرير اموالها المسلوبة في ظل سياستها الحالية: اكد ان هذه المحطة بالمنظور الاسرائيلي تنطوي على رسائل ومؤشرات مقلقة على مستوى رهاناته والخيارات التي كان يراهن عليها بانه يمكن ان يقضي على الجمهورية الاسلامية في ايران، باعتبار ان قدرة ايران ونجاحها في تحرير جزء من اموالها، اضافة الى عملية تبادل السجناء مع الولايات المتحدة الامريكية، تشكل بالنسبة للاسرائيلي مؤشراً ورسالة بان الولايات المتحدة لاتزال مرتدعة عن اي خيارات دراماتيكية لمواجهة الجمهورية الاسلامية.

واوضح، ان هذه الصورة تعبر عن مستوى من التكيف الامريكي مع ما وصلت اليه ايران على المستوى النووي والاقليمي والدولي، اضافة الى ان الخيارات التي كانت تراهن عليها "اسرائيل" من البوابة الاقتصادية، فان تحرير جزء من هذه الاموال، تشكل مدخلا ومؤشرا على ان هذا المسار بدأ ينكسر، وبامكان ايران من خلال ضغوطها ودبلوماسيتها ان تستعيد حقوقها المالية في عدد من البنوك العالمية.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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