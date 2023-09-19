الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٥:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

اليونسكو تنسب اقدم حضارة بالتاريخ البشري للفلسطينيين، فبطلت رواية الاحتلال

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

في الطريق الى مدينة اريحا وعند المدخل الشمالي يثير الانتباه التلال المحاطة بالاسوار، وما ان تقترب منها حتى تدرك ان هذه التلال هي اقدم تجمع سكاني في التاريخ البشري ويعود تاريخه الى الالف الثامنة قبل الميلاد.

في هذه المنطقة المسماة تل السلطان كانت التجربة الأولى، اقام الانسان في هذا المكان للمرة الأولى مدينة محاطة بالاسوار وفيها أبراج للحماية، الرواية الفلسطينية على الأرض تؤكد ان من اقام المدينة هم الكنعانيون الأوائل، لكن رواية الاحتلال والتي ثبت زيفها تعيد المكان الى العام الف و500 قبل الميلاد، وانه أقيم في زمن احد ملوكهم.

في الأسابيع القليلة الماضية دارت في اليونسكو معركة انتهت لصالح الفلسطينيين، تل السلطان اضيف الى أربعة مواقع فلسطينية اصحبت على لائحة التراث العالمي، المدينة القديمة في اريحا هي اقدم حضارة في التاريخ البشري، وسبقت حضارة الفراعنة بأربعة الاف عام.

الانتصار الفلسطيني يحمل انتصارين احدهما ثقافي والأخر سياسي، بان ما فوق الأرض وتحتها فلسطيني بامتياز.

روابط ذات صلة

في ذكرى إحراق الأقصى.. الحريق مازال مشتعلا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. اليونسكو تنسب اقدم حضارة بالتاريخ البشري للفلسطينيين، فبطلت رواية الاحتلال

شاهد.. منازل تشهد قوة الزالزال العنيف الذي ضرب منطقة الحوز المغربية

بانوراما.. الامم المتحدة.. المهام والدور المطلوب 

برنامج العين الاسرائيلية.. شاهد.. الصورة الايرانية التي ارعبت الصهاينة وكسرت مسارهم

أميرعبداللهيان يلتقي نظيره الأرميني في نيويورك

شاهد بالفيديو.. بماذا صرح الرئيس الايراني قبيل كلمته الرئيسية بالامم المتحدة؟