اليونسكو تنسب اقدم حضارة بالتاريخ البشري للفلسطينيين، فبطلت رواية الاحتلال

في هذه المنطقة المسماة تل السلطان كانت التجربة الأولى، اقام الانسان في هذا المكان للمرة الأولى مدينة محاطة بالاسوار وفيها أبراج للحماية، الرواية الفلسطينية على الأرض تؤكد ان من اقام المدينة هم الكنعانيون الأوائل، لكن رواية الاحتلال والتي ثبت زيفها تعيد المكان الى العام الف و500 قبل الميلاد، وانه أقيم في زمن احد ملوكهم.

في الأسابيع القليلة الماضية دارت في اليونسكو معركة انتهت لصالح الفلسطينيين، تل السلطان اضيف الى أربعة مواقع فلسطينية اصحبت على لائحة التراث العالمي، المدينة القديمة في اريحا هي اقدم حضارة في التاريخ البشري، وسبقت حضارة الفراعنة بأربعة الاف عام.

الانتصار الفلسطيني يحمل انتصارين احدهما ثقافي والأخر سياسي، بان ما فوق الأرض وتحتها فلسطيني بامتياز.