شهيدان و20 إصابة خلال اشتباكات عنيفة مع قوات خاصة حاصرت منزلاً في جنين

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد مواطنين وإصابة نحو 20 آخرين برصاص الاحتلال وصلت إلى مستشفى جنين الحكومي.

ووفقاً لشهود عيان، فإن قوات الاحتلال اقتحمت جنين بتعزيزات من آليات وجيبات عسكرية كبيرة، انطلقت من حاجز الجلمة.

وفور اقتحام المخيم، انقطع التيار الكهربائي عن المخيم، فيما حلقت طائرات مروحية في أجواء جنين تزامناً مع اقتحام قوات صهيونية خاصة وتعزيزات عسكرية إضافية.

فيما أعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين، أن مجاهديها اكشتفوا أمر قوة خاصة حاولت التسلل داخل المخيم وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص.

في السياق استشهد شاب وأصيب أخرون، اليوم الثلاثاء، إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي على الشبان بالمناطق الشرقية لقطاع غزة.

وأفادت الصحة، في بيان، باستشهاد شاب (25 عامًا) وإصابة تسعة أشخاص ببنهم حالة وصفت بالخطيرة، جراء اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في المسيرات الشعبية الممتدة على طول المناطق الشرقية لمحافظات القطاع الخمس.

وذكرت الصحة، ان الشهيد أصيب في منطقة الرقبة شرقي خانيونس.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، بأن الطواقم الطبية الميدانية عالجت عشرات الاصابات ميدانيًا، جراء استنشاقها الغاز الخانق الذي أطلقته قوات الاحتلال على الشبان شرقي القطاع.

يُشار إلى أن مجموعات الشباب الثائر دعت في وقت سابق اليوم، إلى المشاركة في المسيرات الشعبية على طول السلك الشائك للمحافظات الشرقية لقطاع غزة، رفضًا للحصار الإسرائيلي المشدد والمفروض على القطاع منذ 17 عامًا.