تعادل سلبي في الشوط الأول بين برسبوليس والنصر

العالم- ايران

ويتواجد برسبوليس الإيراني في المجموعة الخامسة من البطولة، بجانب النصر السعودي، والدحيل القطري، والاستقلال الطاجيكي.

وبدأ برسبوليس بالتشكيل التالي:

علی رضا بیرانوند ومحمد حسين كنعاني زادگان ومرتضى پورعلي گنجي وعلی نعمتي ودانیال اسماعیلي فر ومیلاد سرلك ومسعود ریكي وسعید صادقي ومهدي ترابي ووحید امیري ومحمد عمري.

وبدأ النصر بالتشكيل التالي:

نواف العقيدي وسلطان الغنام وعبد الإله العمري وإيميريك لابورت ومحمد قاسم وعبد الله الخيبري وأوتافيو ومارسيليو بروزوفيتش وعبد الرحمن غريب وكريستيانو رونالدو وساديو ماني.