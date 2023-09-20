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حماس تدين العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين وقطاع غزة وتتوعد بالرد

حماس تدين العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين وقطاع غزة وتتوعد بالرد
الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

دانت حركة حماس، الثلاثاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنها "لن تمر دون رد".

العالم - فلسطین

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم: "اليوم يرسم الشباب الثائر في غزة مع مقاتلي جنين والمرابطين في القدس لوحة وحدة حقيقية للنضال الفلسطيني في كل الساحات دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى".

وشدد قاسم على أن "جميع جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته لن تمر دون عقاب".

وأكد أن "العدوان الإسرائيلي المستمر لن يكسر إرادة وصلابة الشعب الفلسطيني الذي سيواصل قتاله حتى طرد المحتل من كل شبر من الأراضي الفلسطينية".

واستشهد فلسطيني وأصيب 11 آخرون بجراح متفاوتة بينها إصابة خطيرة إلى جانب عشرات حالات الاختناق بالغاز يوم الثلاثاء خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لتظاهرة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة نحو 30 شخصا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وصلوا إلى المشافي في جنين، وكانت بينها حالات حرجة.

وفي وقت سابق استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في مواجهات على تخوم غزة.

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