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رئيسي يوعز بإزالة العوائق أمام النشاط الاقتصادي للإيرانيين المقيمين في الخارج داخل البلاد

رئيسي يوعز بإزالة العوائق أمام النشاط الاقتصادي للإيرانيين المقيمين في الخارج داخل البلاد
الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

أشار رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي إلى أهمية دور الإيرانيين المقيمين في الخارج في تنمية إيران، وأكد على توفير الارضية لمشاركتهم واستثمارهم داخل البلاد وطلب من وزارة الخارجية بالتعاون مع مكتب الممثلية الإيرانية والمجلس الأعلى لشؤون الإيرانيين المقيمين في الخارج، إزالة عوائق الاستثمار والنشاط لهذه الفئة من الإيرانيين، داخل البلاد.

العالم - ايران

يتبع....

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رئيسي يوعز بإزالة العوائق أمام النشاط الاقتصادي للإيرانيين المقيمين في الخارج داخل البلاد

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