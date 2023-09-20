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رونالدو : "شكر خاص جدًا للجماهير ولكل الشعب الإيراني"

رونالدو :
الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، على توجيه رسالة للجماهير، بعد المباراة التي لعبها الفريق ضد بيرسبوليس الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا.

العالم - إيران

وفاز النصر على مضيفه بيرسبوليس بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ستاد آزادي، بالعاصمة الإيرانية طهران، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة، لدوري أبطال آسيا.

ونشر كريستيانو رونالدو صوراً من المباراة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، وعلَّق عليها قائلا: "من الرائع تحقيق الفوز اليوم".

وأضاف: "شكر خاص جدًا للجماهير ولكل الشعب الإيراني الذي جعل هذه الزيارة مميزة جدًا بالنسبة لنا".

وأنهى قائلا: "هذا الترحيب لا يصدق".

الجدير بالذكر أن بعثة النصر حظيت باستقبال تاريخي في مدينة طهران، كما أقدم الدون على أكثر من لفتة إنسانية خلال اليومين الماضيين.

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