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بالصور.. انطلاق اعمال الدورة الـ32 لاجتماع الاتحاد البرلماني العربي في بغداد

بالصور.. انطلاق اعمال الدورة الـ32 لاجتماع الاتحاد البرلماني العربي في بغداد
الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

انطلقت، اليوم الأربعاء 20 أيلول/سبتمبر 2023، اعمال الدورة الثانية والثلاثون لاجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة بغداد.

العالم - العراق

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي في بيان نقلته قناة السومرية نيوز، ان اعمال الدورة الثانية والثلاثون لاجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي انطلقت برئاسة محسن المندلاوي النائب الاول لرئيس مـجـلـس النواب في العاصمة بغداد.

ومن المقرر أن تتناول الدورة سبل تطوير عمل الاتحاد ومعالجة أوضاعه المالية ومشروع الموازنة لعام 2024 فضلاً عن تحديد زمان ومكان انعقاد الدورة الـ33 للجنة التنفيذية ووضع مشروع جدول أعمال المؤتمر المقبل للاتحاد. كما ستبحث الدورة إعادة تشكيل اللجان الخاصة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية والاطلاع على تقرير الأمين العام للاتحاد حول تنفيذ قرارات المؤتمرات السابقة للاتحاد وأنشطته.

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بالصور.. انطلاق اعمال الدورة الـ32 لاجتماع الاتحاد البرلماني العربي في بغداد