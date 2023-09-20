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 لويس كاسترو: إيران بلد جيد وأنا سعيد لأنني أتيت إلى طهران

 لويس كاسترو: إيران بلد جيد وأنا سعيد لأنني أتيت إلى طهران
الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

 قال مدرب نادي النصر السعودي ، لويس كاسترو: إن إيران بلد جيد وأنا سعيد لأنني أتيت إلى إيران.

العالم - منوعات

وأضاف كاسترو: أنا حزين لاضطراري للمغادرة إيران . لقد سمعت الكثير من الأشياء الإيجابية عن إيران وأتمنى الأفضل لهذا البلد.

وفاز النصر على مضيفه بيرسبوليس بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ستاد آزادي في طهران، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة، لدوري أبطال آسيا.

ونشر كريستيانو رونالدو صوراً من المباراة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، وعلَّق عليها قائلا: "من الرائع تحقيق الفوز اليوم".

وأضاف: "شكر خاص جدًا للجماهير ولكل الشعب الإيراني الذي جعل هذه الزيارة مميزة جدًا بالنسبة لنا".

وأنهى قائلا: "هذا الترحيب لا يصدق".

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