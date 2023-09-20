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قاليباف: الرئيس أوصل الصوت الأصيل والحقيقي لشعبنا الى اسماع العالم

قاليباف: الرئيس أوصل الصوت الأصيل والحقيقي لشعبنا الى اسماع العالم
الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي " محمد باقر قاليباف " أن رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي، أوصل عبر خطابه بالامم المتحدة الصوت الأصيل والحقيقي للشعب الإيراني الى أسماع العالم.

العالم - ايران

وأشار " قاليباف " في تغريدة نشرها على حسابه الخاص في انستغرام الى خطاب الرئيس " رئيسي " في الجمعية العامة للامم المتحدة، واعتبره بأنه كان دفاعا عن الحقوق المشروعة للشعب الايراني وادانة للحظر الظالم الذي تفرضه الادارة الاميركية ضد ايران الاسلامية.

وجاء في تغريدة رئيس مجلس الشورى الاسلامي: ان رئيس الجمهورية الذي رفع في خطابه المهم الذي القاه مساء أمس القرآن الكريم أمام الرأي العام العالمي يبعث على الفخر والاعتزاز.

وشدد رئيس السلطة التشريعية في الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذه التغريدة على أن القرآن الكريم، يضمن شرف وعزة الشعب الايراني، وسيبقى مشرقا ناصعا رغم الاساءات الحقيرة لأعداء الله والمعادين للمسلمين.

وأكد أن الدفاع القوي الذي اعتمده رئيس الجمهورية في خطابه أمام الامم المتحدة وادانته للحظر الظالم الذي تفرضه الادارة الأميركية ضد الشعب الايراني، انما أوصل بذلك الصوت الحقيقي لهذا الشعب الى أسماع العالم.

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