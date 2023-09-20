الفتح: امريكا عرقلت جهود العراق في شراء منظومة" اس 400" ثلاث مرات

العالم - العراق

وقال التميمي في حديث لموقع المعلومة، ان "عدم وجود منظومة قادرة على حماية السماء العراقية تعني المزيد من الخروقات والاعتداءات وما يحدث الان من قصف متكرر في اقليم كردستان هو نتاج عدم وجود منظومة تضع حد لانتهاك السيادة الوطنية من قبل انقرة".

وأضاف، ان "امريكا عرقلت ثلاث مرات جهود بغداد في شراء منظومة اس 400 الروسية وهي من ساهمت في اضعاف قدرة الدفاع الجوي العراقي لسنوات طويلة"، لافتا الى ان "ما حصل في مطار عربت يوم أمس دليل بانه ليس هناك اي محددات في العدوان التركي وان كل الاهداف هي تحت مرمى المسيرات".

واشار الى "ضرورة اسعاف الدفاع الجوي بمنظومات روسية او اي منشأ اخر تكون قادرة على حماية السماء العراقية مؤكدا "اهمية تعزيز مفهوم الامن القومي للبلاد من خلال تامين السماء".

وكانت مسيرة تركية قصفت يوم امس مطار عربت في السليمانية ما ادى الى سقوط ضحايا بينهم عناصر امنية.