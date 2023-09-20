العراق وإيران يبحثان تفعيل مذكرات التفاهم بخصوص التعاون القضائي

العالم - العراق

وقال المركز الاعلامي ل‍مجلس القضاء الأعلى في بيان ، ان "الوفد القضائي الإيراني اجتمع مع القضاة اعضاء لجنة متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق وايران بخصوص التعاون القضائي" حسبما افاد موقع السومرية نيوز.



وأضاف: "الوفد القضائي العراقي ضم كلا من رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ليث جبر والمشرف القضائي القاضي رزاق كاطع والمشرف القضائي القاضي عادل خضير والمدعي العام لطيف حسين فيما ترأس الوفد القضائي الايراني مساعد السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الانسان غريب ابادي".