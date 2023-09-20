الملكة والحرب

العالم - وثائقيات إيران

يرى إلى جانبه من كبار قادة جيش الشاه.. بعضهم كانوا يترددون على العراق كثيرا، حيث التقوا صدام وقادته الأمنيين.

كتب جوليان أمبري تقريرا لوزارة الخارجية البريطانية قال فيه إنه التقى بمعارضين للنظام الإيراني الجديد بينهم شابور بختيار وفريدون جم وفتحعلي أويسي وأردشير زاهدي.

وعرف أن صدام اقترح التعاون بينه وبين رئيسي وزراء الشاه بختيار وأويسي، وكان الوسيط بين صدام وبختيار وأويسي برزان إبراهيم التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام.. وهو رئيس الاستخبارات العراقية.

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