الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣
١٢:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الملكة والحرب

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٢١ بتوقيت غرينتش

مارس آذار 1980.. إيران الحدود الغربية.. الجيش العراقي يعمل على إنشاء طرق على الحدود مع إيران صدام يخطط لمهاجمة إيران منذ سنوات.

العالم - وثائقيات إيران

يرى إلى جانبه من كبار قادة جيش الشاه.. بعضهم كانوا يترددون على العراق كثيرا، حيث التقوا صدام وقادته الأمنيين.

كتب جوليان أمبري تقريرا لوزارة الخارجية البريطانية قال فيه إنه التقى بمعارضين للنظام الإيراني الجديد بينهم شابور بختيار وفريدون جم وفتحعلي أويسي وأردشير زاهدي.

وعرف أن صدام اقترح التعاون بينه وبين رئيسي وزراء الشاه بختيار وأويسي، وكان الوسيط بين صدام وبختيار وأويسي برزان إبراهيم التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام.. وهو رئيس الاستخبارات العراقية.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

"عن قرب".. حقيقة الوضع الإجتماعي للمرأة في إيران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الملكة والحرب

العراق وإيران يبحثان تفعيل مذكرات التفاهم بخصوص التعاون القضائي

شرطة الإحتلال تفتح تحقيقا مشتركا مع الجيش حول سرقة دبابة من قاعدة عسكرية

بانوراما.. مناسبة الدفاع المقدس في ايران.. ذكرى ومكاسب ودلالات

الفتح: امريكا عرقلت جهود العراق في شراء منظومة" اس 400" ثلاث مرات

وزیر الدفاع الروسي يلتقي أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني