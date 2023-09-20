اذربيجان توقف عمليتها العسكرية في قره باغ.. هل وافق الأرمن على إلقاء السلاح؟

وقالت السلطات الأذربيجانية في بيان انها تواصلت مع الارمن الى اتفاق لوقف إطلاق النار بعدما وافقوا على إلقاء أسلحتهم وبدء محادثات بشأن إعادة دمج المنطقة المتنازع عليها، في إشارة إلى انتهاء العملية العسكرية التي بدأتها القوات الأذربيجانية وخلفت عشرات القتلى والجرحى اغلبهم من المدنيين.

وزارة الدفاع الأذربيجانية اشارت في بيان إن قوات الأرمن في المنطقة الجبلية وافقت على إلقاء أسلحتها والتخلي عن المواقع القتالية والمواقع العسكرية ونزع سلاحها بالكامل، مضيفة إنه يجري تسليم جميع الأسلحة والمعدات الثقيلة إلى جيش أذربيجان.

من جانبها، أعلنت السلطة الحاكمة في ناغورني قره باغ انها وافقت على وقف إطلاق النار والقاء الاسلحة. وقالت الرئاسة المعلنة للمنطقة في بيان على شبكات التواصل الاجتماعي، انه تم عبر وساطة قيادة فرقة حفظ السلام الروسية المتمركزة في ناغورني قره باغ التوصل إلى اتفاق بشأن الوقف الكامل لإطلاق النار اعتبارا من السبت الـ20 من سبتمبر، مضيفة إنه سيتم مناقشة القضايا التي أثارها الجانب الأذربيجاني بشأن إعادة الدمج وضمان حقوق وأمن أرمن ناغورني قره باغ في اجتماع بين ممثلي السكان الأرمن المحليين والسلطات المركزية لجمهورية أذربيجان.

وفي يريفان، أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن بلاده لم تشارك في صياغة اتفاق وقف إطلاق النار بين الارمن في ناغورني قره باغ وأذربيجان، وانه تم بوساطة قوات حفظ السلام الروسية، مؤكدا أن يريفان ليس لديها جيش في الاقليم.

هذا وكانت ارمينيا وسلطة اقليم قره باغ نددت بالهجوم الاذربيجاني، ووصفته بالعدوان الشامل من باكو على شعب الإقليم، واتهمت أذربيجان بقصف بلدات وقرى الاقليم والقيام بعملية تطهير عرقي، حسب وصفها.



