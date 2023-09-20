الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٣:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد/الكشف عن سر المنزل الذي بقى صامداً في اعصار ليبيا

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لمنزل تحدى إعصار دانيال بعدما دمر كل شيءٍ وبقى صامداً في درنة.

العالم- ليبيا

ووفق الصور فإن المنزل لم تصب جدرانه أو أبوابه ونوافذه بأي أضرار، رغم أن بقية المنازل من حوله سويت بالأرض، إضافة إلى أنه حافظ على طلائه الأبيض من الخارج رغم الطين والوحل.

وزعم سكان المنطقة، أن الذي نجا المنزل من إعصار دانيال المدمر هو أن صاحبه كان كافل أيتام.

وبينما تصدر المنزل منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، أعلن الكثيرون عن السر وراء صموده في مواجهة الكارثة.

وقال العديد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إن هذا المنزل تعود ملكيته إلى الشيخ عادل بو دراعة الذي كان يكفل عددا من الأيتام، كما كان يحفظهم القرآن الكريم.

المزید من الصور

شاهد/الكشف عن سر المنزل الذي بقى صامداً في اعصار ليبياشاهد/الكشف عن سر المنزل الذي بقى صامداً في اعصار ليبيا

روابط ذات صلة

فيديو مأساوي.. لطفلة ليبية تبكي بلادها بحرقة بعد نكبة السيول

عبر"DNA"..الكشف عن هوية 360 جثة مجهولة لضحايا إعصار ليبيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الرئيس الإيراني يلتقي برئيس الوزراء الياباني في نيويورك

بالفيديو.. الرئيس الإيراني يلتقي بحاخامات معارضين للصهيونية في نيويورك

شاهد بالفيديو.. هكذا فرضت صنعاء معادلتها عسكرياً وتفاوضياً.. تطور لافت يشهده الملف اليمني

شاهد/الكشف عن سر المنزل الذي بقى صامداً في اعصار ليبيا

هاكرز يخترقون حساب قناة "ايران اينترنشنال" المعارض على منصة تلغرام

قرار جديد من أذربيجان بخصوص أرمينيا