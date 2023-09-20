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على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

الرئيس الإيراني يلتقي برئيس الوزراء الياباني في نيويورك

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

التقى الرئيس الإيراني، السيد إبراهيم رئيسي، برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في مقر إقامة الوفد الإيراني.

العالم - إيران

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على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الرئيس الإيراني يلتقي برئيس الوزراء الياباني في نيويورك

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