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الاحتلال يستعين بطائرات انتحارية لاغتيال مقاومي جنين.. شاهد مجازره..

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

مخيم جنين من جديد.. ليس في ساعة الفجر، ولكنها ساعة الحدث المشتعل أو هو مخيم جنين ساعة الاشتباكات من حيث الدلالة الوطنية في زمن مظلم سياسياً.

وحدات خاصة إسرائيلية اقتحمت مخيم جنين في عملية عسكرية، الهدف منها القائد في كتائب شهداء الأقصى محمد زيدان الملقب بأبو البهاء".. اكتشف أمرها المقاومون في المخيم فاندلعت اشتباكات ما اضطر الجيش الإسرائيلي لإرسال تعزيزات عسكرية وطائرات انتحارية ما أدى لاستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة العشرات غالبيتهم في حال الخطر.

محمود عرعراوي ومحمود السعدي ورأفت خماسية ارتقوا خلال العملية ولحق بهم عطا موسى فجراً متأثراً بإصابته.

كتيبة جنين قالت في بيان لها، انها تصدت للاحتلال برفقة المقاومين في حركتي فتح وحماس، وانها تمكنت من تفجير عبوات في آلياتهم العسكرية.

اذاً وداع الشبان في المقابر صار جزءا ثابتا في مخيم جنين.. يودع الناس أحباءهم في محاولات للعيش، ولكن مع وجود الاحتلال الكل يصير شهيداً.

وافادت مراسلة العالم في جنين: انه قبل أشهر قليلة وقف الشهيد محمود عرعراوي هنا قدم لنا الحلوى بتفوق ابن عمه الشهيد مجدي عرعراوي، شهيد االثانوية العامة.. الآن سيوارى الثرى في هذه المقبرة بعد ان كان فيها مودعاً وربما سيوارى فيها مودعين كُثر.

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