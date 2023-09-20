الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٦:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الاسير سلطان خلوف يعلّق إضرابه عن الطعام بعد 49 يومًا

الاسير سلطان خلوف يعلّق إضرابه عن الطعام بعد 49 يومًا
الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

أكّد نادي الأسير الفلسطيني، أن المعتقل الإداريّ سلطان خلوف (42 عامًا) من بلدة برقين /جنين قد علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي شرع به منذ 49 يومًا، بعد قرار من المحكمة العسكرية للاحتلال بشان وضعه.

العالم - فلسطین

وأكّد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاسير خلوف علّق إضرابه المفتوح عن الطعام بعد قرار من المحكمة العسكرية للاحتلال بأن يكون الأمر الإداري الحالي هو الأمر الأخير (جوهري)، بحيث لا يتم تمديد اعتقاله الإداري ويكون موعد الإفراج عنه في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر 2023.

يُشار إلى أن المعتقل خلوف، أعلن إضرابه منذ لحظة اعتقاله في تاريخ 3/8/2023، رفضًا لاعتقاله، ثم أصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداري بحقّه لمدة أربعة شهور، واستمر بالإضراب حتى اليوم، حيث يقبع في زنازين سجن ( الرملة).

علمًا أنه كان قد خاض إضرابًا عن الطعام عام 2019، واستمر لمدة (67) يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

‏يذكر أنه وبتعليق خلوف إضرابه عن الطعام، فإن المعتقل الوحيد الذي يواصل إضرابه عن الطعام، هو المعتقل كايد الفسفوس حيث يواصل إضرابه منذ 49 يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداري. ‏

روابط ذات صلة

عدد من أسرى الجهاد الإسلامي يشرعون بالإضراب المفتوح عن الطعام دعماً للأسرى المضربين

 أسرى الجهاد الإسلامي يشرعون بخطوات تضامنية مع الأسير خلوف 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قطر: وساطتنا في الملف النووي بين أميركا وإيران مستمرة

رئيس الوزراء العراقي: لن نسمح أبدا باستخدام أراضينا لمهاجمة إيران

شاهد بالفيديو.. محكمة ايرانية تنظر في دور امريكي في اعتداء اهواز الارهابي عام 2018

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 20-09-2023

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 20-09-2023

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 20-09-2023