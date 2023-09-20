البيت الأبيض يعلن عن لقاء بين بايدن وزيلينسكي لبحث الوضع على خطوط التماس

العالم-الامريكيتان

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي في إفادة صحفية: "يريد الرئيس جو بايدن، في اجتماعه المرتقب مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي غدا الخميس الـ21 من سبتمبر الجاري، الاستماع إلى تقييمه للوضع في منطقة الصراع".

وأضاف: "يريد بايدن خلال هذا الاجتماع أن يتلقى تقييما للوضع في ساحة المعركة مباشرة من القائد الأعلى لأوكرانيا".

وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء القضاء على أكثر من 500 جندي أوكراني، وإسقاط مقاتلة "سو-24"، و42 مسيرة لقوات كييف خلال اليوم الفائت.