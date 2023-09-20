بن سلمان يتحدث عن فوائد الممر الرابط بين السعودية والشرق الأوسط بأوروبا

العالم-السعودية

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أوضح الأمير محمد بن سلمان قائلا: "رؤيتنا كبيرة ونفاجأ كل يوم بتحقيق أهدافنا سريعا".

وأضاف بن سلمان: "كنا في 2022 أسرع دول مجموعة الـ20 نموا.. ونمونا غير النفطي هذا العام سيكون من الأسرع في مجموعة الـ20"، مردفا: "اقتصادنا رقم 17 عالميا ويمكننا العودة ضمن قائمة الـ7".

وتطرق ولي العهد السعودي في حديثه إلى مشروع إنشاء ممر للسكك الحديدية والشحن يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا يمر عبر السعودية، قائلا: "الممر الذي سيربط الشرق الأوسط بأوروبا سيوفر الوقت والمال".

وأردف: "الممر الاقتصادي سيختصر المسافة نحو أوروبا إلى 3 – 6 أيام".

وأكمل ولي العهد السعودي: "هدفنا الوصول بالسعودية للأفضل وتحويل التحديات إلى فرص"، مضيفا: " رؤية 2030 طموحة وحققنا مستهدفات لها بشكل أسرع".

وتابع محمد بن سلمان: "وضعنا مستهدفات جديدة بطموح أكبر لرؤية 2030".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن وحلفاؤه عن خطط لبناء خط سكك حديدية وممر شحن يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا، في مشروع يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتعاون السياسي.

وأعلن بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن المشروع خلال قمة مجموعة العشرين السنوية، وهو جزء من مبادرة أطلق عليها اسم الشراكة من أجل الاستثمار في البنية التحتية العالمية، حيث سيساعد الممر على تعزيز التجارة ونقل موارد الطاقة وتطوير الاتصال الرقمي.

ويضم المشروع الهند والسعودية والإمارات والأردن وفلسطين المحتلة والاتحاد الأوروبي، وفق ما صرح به جيك ساليفان، مستشار الأمن القومي لبايدن.