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حاخامات يهود يرفعون العلم الفلسطيني ويحتجون على لقاء نتنياهو-بايدن

حاخامات يهود يرفعون العلم الفلسطيني ويحتجون على لقاء نتنياهو-بايدن
الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

تظاهر عشرات الحاخامات اليهود الرافضين للصهيونية من حركة "ناطوري كارتا"، في الولايات المتحدة الأميركية؛ احتجاجاً على اجتماع رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

العالم - الاحتلال

ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني واليافطات المنددة بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، معلنين رفضهم اجتماع نتنياهو بايدن.

وشدد المتظاهرون على رفضهم كل الأعمال التي تقوم بها حكومة نتنياهو المتطرفة ضد المواطنين الفلسطينيين.

وحركة "ناطوري كارتا" التي تعني بالآرامية (حارس المدينة) تأسست عام 1930، ويبلغ عدد أعضائها ما يقارب 5 آلاف شخص حول العالم، غالبيتهم يعيشون في مدن القدس، ونيويورك، وباريس، ولندن.

وأمس الأربعاء، اجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ويعد هذا اللقاء الأول مرة منذ تشكيل نتنياهو الحكومة اليمينية المتطرفة.

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حاخامات يهود يرفعون العلم الفلسطيني ويحتجون على لقاء نتنياهو-بايدن

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