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ما رأيكم بمسار التفاوض على مسار السلام في اليمن؟

ما رأيكم بمسار التفاوض على مسار السلام في اليمن؟
الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش

مع عودة وفد حكومة صنعاء المفاوض من عمان والسعودية للتشاور في نتائج المباحثات مع الوفد السعودي بشأن التواصل إلى اتفاق محتمل لإنهاء الحرب طغت أجواء الإيجابية بحسب الخارجية السعودية، فيما أكدت صنعاء على لسان الرئيس المشاط على السلام وإنهاء الحرب.

العالم - ما رأيكم

وبهذا الشأن وصف الإعلامي اليمني طالب الحسني المفاوضات اليمنية السعودية بالضرورية والمهمة وشدد على أنها تعد فرصة أخيرة، وأكد على أن الرياض وواشنطن لا تريدان تقبل نتائج الحرب، حيث تعتبر جزءاً من تعقيدات الحالة السياسية.

ونوه أن ما تقوم به السعودية حتى الآن على المستوى السياسي والإعلامي هو تضليل كبير جدا، لأن السعودية لا تزال تقول إن المفاوضات هي مفاوضات بوساطة سعودية علما أنها مفاوضات "مع السعودية" وليس "تحت رعاية السعودية" بل هي مفاوضات مع دول التحالف وليست مفاوضات تحت رعاية دول التحالف.

وشدد على أن: مشكلة السعودية هو هذا المنطق أنها عندما تتعامل مع اليمن ترى أن الشرعية وعدم الشرعية هي التي ستقررها السعودية والمجتمع الدولي، وأنها جاءت بالشرعية باستدعاء عبدربه منصور هادي.

وأكد قائلا: ليس في القانون والدستور اليمني ما يجيز لعبد ربه منصور هادي أن يستدعي التدخل الخارجي.. فمشكلة اليمن مع السعودية هي التدخل الخارجي.

فما رأيكم:

في أي اتجاه تسير مباحثات وفد صنعاء في الرياض وعمان؟

كيف يحدد الطرفان خريطة الطريق لمسار السلام في اليمن؟

هل الأجواء الإيجابيه التي تحدثت عنها الرياض توحي بقرب التوصل لاتفاق؟

ماذا عن المطالب الإنسانيه التي لا تزال عالقة في ملف المفاوضات؟

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ما رأيكم بمسار التفاوض على مسار السلام في اليمن؟

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