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بالفيديو/زلة بايدن الجديدة وهذه المرة تحرج رئيس البرازيل بشدة!

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

زلة جديدة للرئيس الأميركي حصلت خلال لقائه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إذ نسي جو بايدن مصافحته وتركه على المنصة وغادر بعد انتهاء مؤتمرهما الصحافي.

العالم- الامريكيتان

ووثق مقطع فيديو ردة فعل غريبة من الرئيس الأميركي أثناء لقائه رئيس البرازيل خلال مؤتمر صحافي. وبينما توجه الرئيس البرازيلي نحو نظيره الأميركي ليصافحه بعد انتهاء المؤتمر، تجاهل بايدن الأمر برمته وأشار بيده للجمهور ثم انصرف.

وفيما يبدو فإن بايدن لم يلحظ توجه نظيره البرازيلي نحوه، بينما شعر الأخير بالحرج الشديد وانصرف مسرعا.

وكان بايدن التقى نظيره البرازيلي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي لقطات فيديو عديدة ظهر فيها الرئيس الأميركي وهو يقوم بتصرفات غريبة وغير مبررة أرجعها البعض لكبر سنه.

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