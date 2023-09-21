شاهد: هذه هدايا تاريخية حملها الرئيس الايراني لدى عودته من أمريكا

العالم-ايران

وقال آیة الله رئیسي بعد عودته من نيويورك في مطار مهرآباد: ان المشارکة في اجتماع الأمم المتحدة تعد فرصة للتواصل وتبیین المواقف. هذه المرة، كان صوت الشعب الإيراني أعلى وأكثر تعبيرا من كل السنوات. شرحنا مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار ضمان المصالح والقيم خلال زيارتي إلى نيويورك، وعقدنا 20 لقاء مع النخب والسياسيين خلال هذه الزيارة.

و تابع رئيس الجمهورية: في اللقاءات التي أجريناها ركزنا على قضيتين مهمتين: الأولى شرح مواقف إيران والثانية ضمان المصالح والقيم.

وقال إن أساس سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو التعاون مع كافة الدول.

و أضاف رئيس الجمهورية، خلال اللقاء مع النخب والإعلاميين شعرنا أن الصورة التي يقدمونها عن إيران ليست على أساس الحقيقة. علی الإعلاميين والمسؤولين أن يقدموا لهم الصورة الحقيقية للبلاد حتى لا يخطئوا في حساباتهم. علی وسائل الإعلام أن تظهر الصورة الحقيقية لإيران.

وتابع قائلا : نحن نعتبر أن القرارات الخاطئة التي يتخذها الغربیون تجاه بلدنا تعود إلی حساباتهم الخاطئة في الصور التي يتلقونها منا.

و قال السيد رئيسي: أعلنا استعداد الجمهورية الإسلامية للعمل مع دول العالم والمنظمات الدولية. ولقد عقدنا 20 اجتماعاً وحاولنا في هذه الاجتماعات شرح مواقف البلاد. تمحورت لقاءاتنا حول العلاقات التجارية والإقتصادية وخطة الجمهورية الإسلامية المستقبلية لهذه العلاقات.

إعادة التراث الثقافي و التاريخي لإيران من أمريكا

و بالنسبة لإعادة التراث الثقافي و التاريخي لإيران من أمريكا قال آية الله رئيسي: 3 آلاف و 506 الواح من التراث الثمين للشعب الإيراني والتي صادرتها الولايات المتحدة، تم إعادتها إلى البلاد بعد 85 عاماً. هذه الألواح کانت موجودة في المعهد الأمیركي للدراسات الشرقية في شيكاغو في أمريكا منذ 85 عاماً. والعلماء الذين قاموا بفحص هذه الألواح لأكثر من 10 سنوات كانوا إيرانيين و قمنا بإعادة هذه الألواح إلی البلاد وسيتم إعادة بقية هذه الألواح قريبا.