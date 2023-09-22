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مع اقتراب التطبيع السعودي الإسرائيلي..

لابيد يهاجم نتنياهو من وراء تصريحات ابن سلمان

لابيد يهاجم نتنياهو من وراء تصريحات ابن سلمان
الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس وزراء الکیان الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، من اتفاق التطبيع مع السعودية على حساب السماح لهم بتخصيب يورانيوم وتطوير أسلحة نووية في المملكة.

العالم - السعودية

وأشار زعيم المعارضة يائير لابيد إلى تقرير في صحيفة "وول ستريت جورنال"، يفيد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس الموافقة على طلب السعودية تخصيب اليورانيوم على أراضيها مقابل تطبيع للعلاقات مع المملكة بل وسعي للتوصل لحل وسط بشأن هذه القضية.

وفي مقطع فيديو نشره رئيس حزب "يش عتيد" لابيد، قال إن "اتفاق التطبيع مع السعودية أمر مرحب به، ولكن ليس على حساب السماح للسعوديين بتطوير أسلحة نووية وليس على حساب سباق تسلح نووي في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

كما تطرق لابيد إلى تصريحات ولي العهد السعودي خلال مقابلة على شبكة "فوكس نيوز"، حيث قال:"لقد تحدث ولي العهد السعودي بالأمس بالفعل عن إمكانية امتلاك المملكة العربية السعودية لأسلحة نووية.. لقد حارب نتنياهو طوال حياته مثل هذه التحركات.. وهذه هي أسس استراتيجيتنا النووية".

وكرر موقفه بأن الكيان الصهيوني يجب ألا يتخلى عن مصالحه الأمنية لصالح "السياسة".

وأعرب الكيان الإسرائيلي عن معارضته لتخصيب اليورانيوم في السعودية كجزء من اتفاق التطبيع الذي بدأ يتشكل، ومع ذلك ووفقا لتقرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن تعليمات نتنياهو للمسؤولين في كيان الإحتلال هي أوضح علامة على أنه يخطط للموافقة على قيام السعودية بتعزيز طموحاتها النووية على الرغم من الإدعاءات بأن هذا سيؤدي إلى سباق تسلح في الشرق الأوسط.

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