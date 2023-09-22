حرائق بمستوطنات غلاف غزة بفعل بالونات حارقة

العالم- فلسطين

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام" فأن سحبا من الدخان شوهدت تتصاعد في أكثر من موقع بمستوطنات الاحتلال المحاذية لقطاع غزة، بعد إطلاق دفعات من البالونات المحملة بشعل حارقة.

ونقل عن مصادر محلية؛ تأكيدها اندلاع حرائق في مستوطنة “بئيري” شرق البريج وفي "كيسوفيم"، شرق دير البلح وخانيونس.

وأقرت وسائل إعلام عبرية باندلاع عدة حرائق، فيما قالت صحيفة يديعوت إن طواقم الإطفاء بمساعدة جيش الاحتلال سيطرت على هذه الحرائق في "كيسوفيم".

هذا وإطلاق البالونات المحملة بالشعل الحارقة أحد أنماط المقاومة الشعبية استخدمه الشباب الثائر بكثافة إبان مسيرة العودة عامي 2018 و2019.