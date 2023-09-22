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أوكرانيا تهاجم المقر العام للأسطول الروسي في القرم بقصف صاروخي + فيديو

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن عسكريا واحدا يعد مفقودا بعدما أصابت ضربة صاروخية أوكرانية مقر أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول اليوم الجمعة.

العالم - الأزمة الأوكرانية

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه خلال التصدي لهجوم صاروخي شنه الجيش الأوكراني على سيفاستوبول بعد ظهر اليوم، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي خمسة صواريخ معادية.

وأضاف البيان أن الهجوم أدى إلى تضرر المبنى التاريخي لمقر أسطول البحر الأسود.

وذكرت الدفاع الروسية أنه حسب المعلومات المتوفرة، تسببت الضربة بمقتل عسكري واحد، لكنها سرعان ما نشرت تصحيحا قالت فيه إن العسكري "فقدت آثاره"، وفقا للمعلومات المدققة.

وأفاد حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف، بأنه وفقا للبيانات الأولية، لم يسفر الهجوم على مقر أسطول البحر الأسود، عن إصابات بين الناس المتواجدين في الشارع قرب المبنى أو تضرر المرافق المدنية في محيطه.

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