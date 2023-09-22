بالصور/احدث المعدات الصاروخية لحرس الثورة في استعراض عسكري

العالم- ايران

وجرى خلال هذا الاستعراض العسكري ولاول مرة عرض منصات اطلاق الطائرة المسيرة شاهد 136، ومنصة الاطلاق الجديدة لمنظومة 3 خرداد، ومنظومة الدفاع الجوي 9 دي، وصاروح كروز باوة، وصواريخ فتاح وخرمشهر 4 والشهيد قاسم سليماني.

تفاصيل معدات الجيش الايراني في الاستعراض العسكري

*القوة البرية

منظومة مجيد، منظومة الاتصالات ، منظمة تحديد الجهة ، منظومة جمر V/UHF ، منظومة الينت ، حاملة الدبابات كيان 800 بلس ، حاملة الدبابات كيان 700 ، حاملة الدبابات كيان 600 ، عجلة استطلاع قتالية صياد تحمل صاروخ تاو ، عجلة كيان تحمل مدفع عيار 155 ملم ، دبابة ذوالفقار النسل الثالث ، دبابة تيام ، سلاح قناص شاهر 5/14 ملم ، سلاح اخكر ، مدفع بهمن ثنائي الفوهة 57 ملم ، عجلة روينتن ضد الرصاص، ايسوزو GSM ، هارد تاب GIS ، عجلة ارس تحمل منظومة اتصالات ، عجلة اسعاف مدرعة ، منظومة غرفة عمليات متنقلة ، منظومة مختبرات متنقلة ، منظمة طب اسنان متنقلة ، هارد تاب منظومات طبية ، مسيرة مهاجر 6 ، مسيرة مهاجر 4 ، مسيرة ابابيل 4 ، مسيرة آرش ، عجلة محطة مراقبة ارضية ، صاروخ فتح 360 ، صاروخ فجر.

* قوة الدفاع الجوي

رادار منظومة تلاش الصاروخية ، منصة اطلاق منظومة تلاش الصاروخية ، رادار منظومة 15 خرداد (جوشن) ، منصة اطلاق منظومة 15 خرداد ، عجلة صياد ، صاروخ صياد 3و4 ، عجلة TM منظومة دماوند ، صاروخ أس 200 ، رادار هادي بمنظومة مرصاد، رادار كاوش منظومة مرصاد، منصة اطلاق النار بمنظومة مرصاد 16، منظومة دزفول الصاروخية ، منظومة نواب الصاروخية، منظمة مجيد، رادار كاشف، رادار جليلوند، منظومة كاوش الرادارية ، منظومة MSSR ، منظومة الاتصالات تروبو ، منظومة الاتصالات اروبو ، مسيرة كرار ، مسيرة انتحارية.

*القوة الجوية

مسيرة سفير التدريبية ، مسيرة مهاجر 2 ، مسيرة كمان 22 ، صاروخ جو – جو فكور 90 ، صاروخ جو – جو قادر ، صاروخ ستار، صاروخ قائم ، قنبلة قاصد الذكية، منظومة الحرب الالكترونية سحاب وشاهين، منظومة التشويش V/UHF.



*القوة البحرية

منظومة اتصالات، منظومة اطلاق صاروخ ولاية 3 بعيد المدى، طوربيد مارك 46 ، طوربيد اوكسجيني، طوربيد كهربائي، لغم صدف، لغم انفطار، مسيرة باور 5 ، مسيرة آرش، مسيرة صادق، مسيرة ابابيل 5 ، مسيرة جمروش ، مسيرة يسير ، مسيرة هما، غواصة السابحات 15.