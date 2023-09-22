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بالصور/احدث المعدات الصاروخية لحرس الثورة في استعراض عسكري

بالصور/احدث المعدات الصاروخية لحرس الثورة في استعراض عسكري
الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

عرض احدث المعدات والاسلحة التي تمتلكها القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية خلال الاستعرض العسكري للقوات المسلحة الايرانية الذي اقيم اليوم الجمعة بحضور رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي .

العالم- ايران

وجرى خلال هذا الاستعراض العسكري ولاول مرة عرض منصات اطلاق الطائرة المسيرة شاهد 136، ومنصة الاطلاق الجديدة لمنظومة 3 خرداد، ومنظومة الدفاع الجوي 9 دي، وصاروح كروز باوة، وصواريخ فتاح وخرمشهر 4 والشهيد قاسم سليماني.

تفاصيل معدات الجيش الايراني في الاستعراض العسكري

*القوة البرية

منظومة مجيد، منظومة الاتصالات ، منظمة تحديد الجهة ، منظومة جمر V/UHF ، منظومة الينت ، حاملة الدبابات كيان 800 بلس ، حاملة الدبابات كيان 700 ، حاملة الدبابات كيان 600 ، عجلة استطلاع قتالية صياد تحمل صاروخ تاو ، عجلة كيان تحمل مدفع عيار 155 ملم ، دبابة ذوالفقار النسل الثالث ، دبابة تيام ، سلاح قناص شاهر 5/14 ملم ، سلاح اخكر ، مدفع بهمن ثنائي الفوهة 57 ملم ، عجلة روينتن ضد الرصاص، ايسوزو GSM ، هارد تاب GIS ، عجلة ارس تحمل منظومة اتصالات ، عجلة اسعاف مدرعة ، منظومة غرفة عمليات متنقلة ، منظومة مختبرات متنقلة ، منظمة طب اسنان متنقلة ، هارد تاب منظومات طبية ، مسيرة مهاجر 6 ، مسيرة مهاجر 4 ، مسيرة ابابيل 4 ، مسيرة آرش ، عجلة محطة مراقبة ارضية ، صاروخ فتح 360 ، صاروخ فجر.

* قوة الدفاع الجوي

رادار منظومة تلاش الصاروخية ، منصة اطلاق منظومة تلاش الصاروخية ، رادار منظومة 15 خرداد (جوشن) ، منصة اطلاق منظومة 15 خرداد ، عجلة صياد ، صاروخ صياد 3و4 ، عجلة TM منظومة دماوند ، صاروخ أس 200 ، رادار هادي بمنظومة مرصاد، رادار كاوش منظومة مرصاد، منصة اطلاق النار بمنظومة مرصاد 16، منظومة دزفول الصاروخية ، منظومة نواب الصاروخية، منظمة مجيد، رادار كاشف، رادار جليلوند، منظومة كاوش الرادارية ، منظومة MSSR ، منظومة الاتصالات تروبو ، منظومة الاتصالات اروبو ، مسيرة كرار ، مسيرة انتحارية.

*القوة الجوية

مسيرة سفير التدريبية ، مسيرة مهاجر 2 ، مسيرة كمان 22 ، صاروخ جو – جو فكور 90 ، صاروخ جو – جو قادر ، صاروخ ستار، صاروخ قائم ، قنبلة قاصد الذكية، منظومة الحرب الالكترونية سحاب وشاهين، منظومة التشويش V/UHF.

*القوة البحرية

منظومة اتصالات، منظومة اطلاق صاروخ ولاية 3 بعيد المدى، طوربيد مارك 46 ، طوربيد اوكسجيني، طوربيد كهربائي، لغم صدف، لغم انفطار، مسيرة باور 5 ، مسيرة آرش، مسيرة صادق، مسيرة ابابيل 5 ، مسيرة جمروش ، مسيرة يسير ، مسيرة هما، غواصة السابحات 15.

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