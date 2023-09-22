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إصابة 22 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال شرق غزة

إصابة 22 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال شرق غزة
الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

أصيب 22 فلسطينيا خلال قمع الاحتلال بالرصاص والغاز، لمظاهرات الغضب التي انطلقت صوب تخوم السلك الأمني شرق القطاع.

العالم- فلسطين

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام" المظاهرات والفعاليات الشعبية تنطلق تعبيرا عن الغضب تجاه ممارسات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

ويتوافد المتظاهرون في مخيمات العودة الخمسة شرق القطاع، يشعل خلالها الشباب الإطارات المطاطية، في تعبيرهم عن حالة الغضب.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الإصابات برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة إلى 22فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة، إضافة لعشرات الاختناقات في أماكن التظاهر.

واستأنف الشباب الثائر خلال الأيام الماضية، الفعاليات الشعبية في مخيمات العودة شرق قطاع غزة؛ ردا على تصاعد انتهاكات الاحتلال والمستوطنين في المسجد الأقصى المبارك.

وقرر “الشباب الثائر” في قطاع غزة، عودة فعاليات “الإرباك الليلي” عند نقاط التماس مع الاحتلال “الإسرائيلي” شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر ميدانية، بأن الشباب الثائر قرروا تنفيذ فعالية “إرباك ليلي” مساء اليوم الجمعة في منطقة أبو صفية شرق جباليا شمال قطاع غزة.

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