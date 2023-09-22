وزير الخارجية الإيراني:المستقبل لآسيا ولا قيود لدينا على تعزيز العلاقات مع دولها

العالم-ايران

واضاف أمير عبداللهيان في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "ايكس": استمرارا للمشاورات الدبلوماسية في نيويورك، التقيت وزير خارجية الفلبين إنريكي مانالو.. وصفنا العلاقات العريقة بين البلدين بأنها عامل مؤثر لتحسين العلاقات المستقبلية.. واكدنا ان المستقبل لآسيا وليس لدينا قيود على تعزيز العلاقات مع دول هذه القارة المهمة.

وكان وزير الخارجية الإيراني التقى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير خارجية الفلبين إنريكي مانالو.

وأعرب أمير عبداللهيان عن ارتياحه لهذا اللقاء وقال إن تاريخ العلاقات العريقة والودية بين البلدين يعد استثمارا جيدا جدا لعلاقاتنا المستقبلية.

ونقل تحيات الرئيس الإيراني لنظيره، وقال إننا مهتمون بأن تكون الدبلوماسية بين رئيسي البلدين أكثر نشاطا مما كانت عليه في السابق.

وأكد وزير الخارجية أنه ليس لدينا أي قيود على تعزيز العلاقات مع دولة الفلبين الصديقة وقال، إن القرن القادم هو لآسيا، ويمكن للبلدين أن يلعبا دورا في هذا المجال.

وأضاف أمير عبداللهيان أننا على استعداد لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين والتعاون في المجالات العلمية والتكنولوجية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام.

وأشار وزير الخارجية إلى التحرك العالمي نحو التعددية، واعتبر هذه الوتيرة بمثابة فرصة لدول مثل إيران والفلبين.

وأضاف أن لدينا وجهات نظر مشتركة وتعاون جيد في المنظمات الدولية، ونرغب في مواصلة هذا التعاون. كما أكد وزير الخارجية على ضرورة عقد اجتماعات دورية للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

بدوره، أشار وزير خارجية الفلبين إلى العلاقات الطيبة والتعاون بين البلدين، وقال إن لدينا مجالات متعددة للتعاون ونستطيع أن نوفر أرضية للتعاون بين البلدين في مجالات جديدة ذات الاهتمام المشترك.