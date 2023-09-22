وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيريه المالطي والإكوادوري

العالم - ايران

والتقى أمير عبداللهيان امس الخميس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة المالطي "جان بورغ".

وأشار أمير عبداللهيان إلى التاريخ الجيد للتعاون التجاري بين البلدين في الماضي، معربا عن أمله في أن يسير هذا التعاون على المسار الصحيح قريبًا.

وأشار وزير الخارجية إلى امكانات التعاون بين البلدين في مجالات الثروة السمكية والزراعة والطب والتكنولوجيا، وقال إننا مهتمون بتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الموانئ والشحن.

وأشار وزير الخارجية إلى عضوية مالطا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واعتبر ذلك فرصة للعب دور بناء في القضايا الدولية.

وأشار أمير عبداللهيان إلى عضوية مالطا في الاتحاد الأوروبي والهياكل الأوروبية، وقال إنه خلال اللقاء مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اتفقنا على إجراء محادثات أقوى بين إيران والاتحاد.

كما شرح أمير عبداللهيان مواقف إيران بشأن الاتفاق النووي ومفاوضات رفع الحظر عن ايران وقضايا فلسطين وأوكرانيا.

بدوره، أعرب وزير خارجية مالطا، عن ارتياحه لهذا اللقاء، وقال، إننا مهتمون بالتعاون الودي والبناء مع إيران.

وأضاف أننا بحاجة دائما إلى اللقاءات والمباحثات لمعرفة التطورات وفهمها بشكل أفضل، ونحن ندعم تقدم التطورات الإيجابية في علاقات إيران الخارجية والإقليمية.

كما التقى وزير الخارجية الايراني، امس الخميس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير خارجية الإكوادور "جوستافو مانريكي".

واعتبر وزير الخارجية أن تعزيز العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية أمر مهم بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال إننا قمنا مؤخرا بزيارة إلى أمريكا اللاتينية برفقة رئيس الجمهورية وآمل في المرحلة المقبلة بزيارة بلدكم من أجل تعزيز العلاقات الثنائية.

كما هنأ أمير عبداللهيان الإكوادور بعضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأضاف أن المواقف البناءة لبلادكم ستضفي المصداقية على مجلس الأمن.

وقال وزير الخارجية إنه على الرغم من اجراءات الحظر الأمريكية، فقد حققنا الكثير من التقدم، خاصة في مجالات التكنولوجيا في إيران، وليس لدينا أي قيود على تطوير العلاقات مع الإكوادور.

وأضاف أمير عبداللهيان أنه من الضروري رسم خارطة طريق لتطوير العلاقات بين البلدين. كما نرحب بتعزيز العلاقات بين البلدين في المحافل الدولية.

بدوره أعرب وزير خارجية الإكوادور، عن ارتياحه لهذا اللقاء، وقال إننا مهتمون بتطوير العلاقات مع إيران في مجالات البنية التحتية والطاقة والسياحة والثقافة والثروة السمكية والمائية وسنواصل المشاورات والمباحثات المشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين.