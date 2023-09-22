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الإحتلال يسلم جثمان الشهيد "بلال قدح" من رام الله

الإحتلال يسلم جثمان الشهيد
الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

سلّم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الجمعة، جثمان الشهيد بلال قدح من قرية "شقيا" غربي رام الله، وسط الضفة الغربية.

العالم- فلسطين

وقالت الشؤون المدنية الفلسطينية، التابعة للسلطة الفلسطينية، في بيان، ظهر اليوم الجمعة، إن الاحتلال "قرر تسليم جثمان الشهيد بلال إبراهيم قدح (٣٣ عاما) من قرية شقيا غرب رام الله مساء اليوم".

واستشهد قدح، في الـ10 من تموز/يوليو الماضي، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليه بدمٍ بارد قرب قرية "دير نظام" غربي رام الله، مُدّعية أنّه ألقى قنبلة يدوية عليهم.

والشهيد بلال قدح، أب لثلاثة أطفال، ولدين وبنت، أكبرهم يبلغ من العمر عشر سنوات.

وتحتجز قوات الاحتلال "الإسرائيلي جثامين 256 شهيد وشهيدة فيما تسمى بمقابر الأرقام، إضافة إلى 142 في الثلاجات، حسب إحصائية أصدرتها لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، نهاية آب/أغسطس الماضي.

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