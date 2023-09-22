بالصور. ليفني وتركي الفيصل يجتمعون علنا في نيويورك

العالم - السعودية

وتناقلت بعض وسائل الإعلام العبرية صباح اليوم، صورة عن ذلك الإجتماع قائلة فيها: أن المسؤولين السعوديين والإسرائيليين اجتمعوا في نيويورك في الأيام القليلة الماضية بهدف دفع عملية تطبيع العلاقات بين الرياض و تل ابيب.

هذا وفي وقت سابق من يوم أمس ،تحدث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال مقابلة أجرتها معه محطة فوكس نيوز الأمريكية عن توصيفه للمحادثات التي تهدف إلى توصل المملكة لاتفاق مع الكيان الاسرائيلي لإقامة علاقات دبلوماسية وقال:"إن الرياض تقترب بشكل مطرد من تطبيع العلاقات مع تل أبيب، معتبرا القضية الفلسطينية جزءا من العملية.