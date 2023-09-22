بالفيديو.. نتنياهو يلقي خطابا امام كراسي خالية في الامم المتحدة

العالم- الاحتلال

وعلقت صحيفة هارتس العبرية على مقطع الفيديو : أمام مقاعد فارغة واحتجاجات عارمة نتنياهو يعد بسلام وشيك مع السعودية.

وزعم في كلمته انه يمكنه تحقيق ما وصفه بـ "السلام" مع المملكة العربية السعودية بقيادة الرئيس (الأميركي، جو) بايدن ، وشدّد على أنه "لا يجب أن نعطي الفلسطينيين حق الاعتراض على اتفاقيات "السلام" مع الدول العربية".

في سياق آخر قال مراسل العالم في غزة بأن قوات الاحتلال اعتدت على المتظاهرين الاجانب المتضامنين مع أهالي حي الشيخ جراح في الجانب الشرقي من البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.

من جهة أخرى أفاد مراسلنا نقلا عن الناطق باسم الرئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ردا على خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة: "لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة دون رضى الشعب الفلسطيني، وتحقيق مطالبه وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وأضاف مراسلنا نقلا عن صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أن وزراء "الليكود" ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش يرفضون أي اتفاقية تطبيع إلا في إطار "سلام مقابل سلام فقط " على حد قولهم.

كما أفاد مراسل العالم في غزة نقلا عن القناة 12 العبرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق البالونات الحارقة باتجاه مستوطنات الغلاف".